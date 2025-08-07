Conoce todos los detalles de la huelga de Ryanair en Canarias: fechas y aeropuertos afectados e indemnizaciones

Huelga de Ryanair: fechas y aeropuertos afectados en Canarias Imagen de Archivo

UGT ha convocado una huelga indefinida en Azul Handing, la empresa que presta servicio de asistencia en tierra a la aerolínea Rynair.

Este paro, que se convoca en pleno mes de agosto con un gran volumen de movimientos aéreos tanto en España como en Canarias, está motivada por las sanciones a trabajadores que se niegan a hacer horas no obligatorias, siendo castigados con hasta 36 días sin empleo ni sueldo.

Aunque Ryanair ha comunicado que no prevé ninguna interrupción en sus operaciones, lo cierto es que muchos aeropuertos y vuelos de Canarias, donde operan en gran medida la aerolínea, se verán afectados por la huelga indefinida, paros a los que habrá que prestar especial atención.

Fechas y horarios de la huelga

La huelga comenzará el 15, 16 y 17 de agosto y continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre. Así, se desarrollará de 5:00 a 9:00 horas, de 12:00 a 15:00 horas y de 21:00 a 23:59 horas.

Aeropuertos afectados en Canarias

La huelga afectará a todas las bases y centros de trabajo de la empresa en España. Según indica en su web corporativa, Ryanair mantiene actualmente 12 bases operativas en España: Gerona, Barcelona, Palma de Mallorca, Ibiza, Alicante, Valencia, Málaga, Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela, Lanzarote y Tenerife Sur.

No obstante, en el Archipiélago opera en los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur, los cuales podrían verse afectados por la huelga.

¿Cómo saber si mi vuelo está afectado?

Para saber en tiempo real qué vuelo se encuentra afectado, el portal web de Ryanair tiene a disposición de los pasajeros un apartado de información de viaje actualizada, donde consultar el estado de los vuelos. A su vez, Aena a través de Infovuelos también proporciona dicha información.

Además, las compañías suelen avisar a los pasajeros mediante un correo electrónico sobre cancelaciones y retrasos en sus vuelos.

Derechos de los pasajeros

Según explica FACUA-Consumidores en Acción, «todos los pasajeros que se puedan ver afectados por la huelga del personal de tierra de Ryanair que tienen derecho a compensaciones de hasta 600 euros y a la devolución del importe del billete y de los gastos que hayan tenido que asumir si su vuelo resulta cancelado».

En este sentido, FACUA recuerda a los usuarios que el Reglamento Europeo 261/2004 establece una serie de compensaciones en caso de cancelación de los vuelos. Así, el artículo 7 de la normativa recoge que “los pasajeros recibirán una compensación por valor de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para los intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás entre 1.500 y 3.500, y 600 euros para el resto de vuelos”.

Sin embargo, hay una serie de supuestos en los que la aerolínea podría no entregar dichas compensaciones, como es informar con al menos dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista” o “se les informe de la cancelación con una antelación de entre dos semanas y siete días con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca un transporte alternativo. Para más información puede consultar todos los derechos de los pasajeros en este enlace.