La aerolínea sigue las recomendaciones de AESA tras los avisos de interferencias y actividad militar en el país

Iberia mantendrá cancelados todos sus vuelos a Venezuela hasta el 1 de diciembre. La compañía sigue la recomendación de AESA y espera condiciones seguras para retomar la ruta. La aerolínea detuvo las operaciones el sábado, después de que la FAA pidiera a las compañías “extremar la precaución” sobre el espacio aéreo venezolano.

Varios aviones de Iberia aparcados en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez | Marta Fernández / Europa Press

La compañía indicó que monitoriza la situación a diario y reanudará los vuelos cuando exista garantía operativa suficiente. Otras seis aerolíneas también interrumpieron temporalmente sus rutas. Entre ellas figuran Air Europa, TAP Air Portugal, Gol y Avianca.

Advertencias por interferencias y actividad militar

La FAA alertó de riesgos de seguridad crecientes debido a la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El organismo señaló posibles interferencias y un aumento de la actividad militar en zonas cercanas. “Se recomienda a los operadores extremar la precaución […] debido al deterioro de la situación de seguridad”, indicó la agencia.

Según la FAA, desde septiembre varios aviones reportaron fallos de señal mientras sobrevolaban el país. En algunos casos, los problemas se mantuvieron durante todo el vuelo. La advertencia subraya que Venezuela no expresó intención de atacar aeronaves civiles, pero reconoce su capacidad militar para hacerlo.

Riesgo tecnológico

El comunicado destaca que las fuerzas armadas venezolanas poseen aviones de combate avanzados y sistemas capaces de alcanzar altitudes de operación civil. Además, menciona el riesgo de los MANPADS y la artillería antiaérea. La FAA también alertó sobre inhibidores y suplantadores de GNSS, capaces de afectar aeronaves hasta 250 millas náuticas.

Estos dispositivos pueden impactar equipos fundamentales de navegación y seguridad, lo que aumenta la preocupación internacional. La agencia estadounidense aseguró que mantendrá la vigilancia y aplicará medidas “necesarias” para proteger los vuelos en la región.