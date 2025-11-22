ES NOTICIA

Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela ante la situación en el país

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Iberia ha cancelado sus operaciones en Venezuela ante la escalada de la tensión militar entre el país sudamericano y Estados Unidos

Imagen archivo RTVC.

Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela e irá evaluando la situación en ese país para decidir cuándo retoma sus operaciones. El primer vuelo previsto era para este próximo lunes.

Iberia ha cancelado sus operaciones en Venezuela ante la escalada de la tensión militar entre el país sudamericano y Estados Unidos. Así como las advertencias del organismo estadounidense encargado de la seguridad y control del tráfico aéreo sobre la situación.

Por su parte, Plus Ultra y Air Europa continúan operando la ruta entre Madrid y Caracas.

