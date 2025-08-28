La aerolínea española ofrece vuelos en España y varios continentes

Iberia lanzó este jueves su nueva campaña de precios, ‘Iberia te da una alegría’, con ofertas en vuelos y paquetes de viaje para los próximos meses. La promoción, disponible para la venta hasta el 22 de septiembre, incluye billetes desde 21 euros por trayecto en vuelos nacionales.

Iberia lanza una campaña de vuelos a 35 euros con destino a Canarias / Archivo RTVC

En el caso de Canarias a 35 euros por trayecto, y también ofrecen descuentos para escapadas a Europa, Estados Unidos y otros destinos de largo radio. Las ofertas estarán activas para el público en general a partir del lunes 1 de septiembre, permitiendo volar a cualquier destino de la aerolínea.

Vuelos en España y Europa

Los viajeros que desean escoger vuelos dentro del territorio español podrán hacerlo a precios muy competitivos. Se pueden encontrar billetes a destinos como Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza desde 21 euros por trayecto.

Otros vuelos, como a Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander o Valencia, están disponibles desde 25 euros por trayecto. Mientras, para Canarias, los precios parten de 35 euros por trayecto a Gran Canaria y Tenerife.

Dentro del continente europeo, la campaña incluye ofertas a Portugal, con billetes a Lisboa y Oporto desde 25 euros por trayecto. También hay precios atractivos a grandes ciudades como Venecia desde 39 euros, París desde 42 euros, Roma desde 45 euros y Londres desde 59 euros.

La promoción se extiende a destinos de invierno, permitiendo viajar a Innsbruck para esquiar desde 59 euros o disfrutar de las auroras boreales en Tromso desde 99 euros. Los vuelos a destinos africanos como Argel (35 euros) y Marrakech (41 euros) también forman parte de la campaña.

América y Asia con precios especiales

Para los viajes de largo radio, Iberia ofrece vuelos a sus nueve destinos directos en Estados Unidos, con precios que arrancan en los 187 euros por trayecto a Nueva York, o 190 euros a Chicago y Washington.

Los 20 destinos de Iberia en 16 países de América Latina también están incluidos. Los precios parten de 207 euros por trayecto a Puerto Rico, 236 euros a México, o 281 euros a Panamá. Se incluyen además los dos nuevos destinos de la aerolínea en Brasil, Fortaleza (desde 298 euros) y Recife (desde 315 euros).

Para Asia y Oriente Próximo, es posible adquirir un billete para el vuelo diario a Doha por 350 euros por trayecto, o a Tokio por 397 euros por trayecto.