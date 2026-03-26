Aena estima 15.019 operaciones en aeropuertos, un 4,29% más que en 2025, con Gran Canaria a la cabeza en Semana Santa

Los aeropuertos canarios prevén más de 15.000 vuelos en Semana Santa. Europa Press

Los aeropuertos de Canarias operarán un total de 15.019 vuelos durante la Semana Santa, entre el 27 de marzo y el 6 de abril, lo que supone un incremento del 4,29% respecto al año anterior, según las previsiones de Aena.

El día con mayor tráfico será el sábado 28 de marzo, con 1.638 vuelos programados, mientras que el 31 de marzo será la jornada con menor actividad, con 1.204 operaciones.

Los días superarán los 1.200 movimientos

A lo largo del periodo, todos los días superarán los 1.200 movimientos, reflejando la alta demanda en estas fechas.

Por aeropuertos, Gran Canaria lidera la operativa con 4.612 vuelos, seguido de Tenerife Sur y Tenerife Norte. También destacan los incrementos en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, en un contexto de crecimiento general del tráfico aéreo en el Archipiélago durante uno de los periodos vacacionales más importantes del año.