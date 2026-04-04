Más de 1.500 vuelos nacionales e internacionales operan este sábado en las ocho islas ante el inicio del regreso a casa de los turistas

Los aeropuertos de Canarias registran hoy una actividad frenética debido a la finalización del periodo vacacional. Un total de 1.500 conexiones conectan el archipiélago con diversos destinos durante esta jornada clave. Esta cifra convierte al día de hoy en el segundo con más movimiento de toda la festividad.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El aeródromo de Gran Canaria encabeza la lista de operaciones en las islas con más de 500 vuelos programados. Los viajeros llenan las terminales para facturar sus equipajes antes de abandonar el archipiélago. El personal aeroportuario trabaja intensamente para gestionar este elevado volumen de pasajeros y aeronaves.

Tenerife Norte ocupa la segunda posición en cuanto a número de movimientos previstos para este sábado. Por su parte, el aeropuerto de Tenerife Sur también registra una afluencia masiva de turistas internacionales. La coordinación entre los diferentes centros resulta fundamental para evitar retrasos significativos en las salidas.

En total, la actual Semana Santa suma más de 15.000 operaciones en todo el territorio canario. Estas cifras confirman el éxito de las islas como destino preferido durante las vacaciones. El tráfico aéreo mantiene un ritmo constante para garantizar el retorno de todos los visitantes.

El sabor agridulce del regreso

Muchos turistas confiesan su tristeza al tener que abandonar las islas tras unos días de descanso. Los pasajeros aseguran que se marchan con las pilas cargadas pero sin ganas de finalizar su estancia.

Varios visitantes destacan que es su primera vez en el archipiélago y prometen volver pronto. El lunes marca el inicio de la rutina diaria para la mayoría de estos viajeros nacionales. Madrid destaca como uno de los destinos principales para quienes terminan hoy sus vacaciones.

Los testimonios coinciden en la belleza natural de las islas y el buen trato recibido. Algunos viajeros afirman que les ha encantado la experiencia y sienten pena por marcharse. La satisfacción general de los usuarios refuerza la imagen de Canarias como un referente turístico.