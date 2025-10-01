Ichasagua: referente de igualdad en la lucha del garrote

El colectivo la Pila de Garrote Ichasagua recibirá el Premio al Deporte Canario 2025 a la Igualdad, un reconocimiento a su labor pionera en la inclusión de mujeres y personas con discapacidad en la lucha del garrote



La lucha del garrote, uno de los juegos autóctonos más antiguos de Canarias, nació como técnica de defensa campesina. Hoy se ha convertido en un símbolo de identidad cultural. En ese tránsito hacia el presente, la Pila de Garrote Ichasagua ha sido clave para transformar esta disciplina en un espacio de igualdad, integrando a mujeres, niñas y niños, y adaptándola para personas con discapacidad.

Su trayectoria de más de treinta años recibe ahora el Premio al Deporte Canario a la Igualdad en el ámbito de los juegos y deportes autóctonos. Lo recibirán este viernes, 3 de octubre, en Tenerife.

Nanda Donate, Pila de Garrote Ichasagua

Lucha de garrote adaptada

La labor de Ichasagua se ha materializado en proyectos que han tenido gran impacto social. Entre ellos destaca la organización de campeonatos de lucha del garrote adaptada.

Ya acumulan más de una década de recorrido y la han convertido en pionera en la adaptación de esta disciplina tradicional para personas con discapacidad.

Estos torneos han demostrado que la práctica del garrote puede ajustarse a las capacidades de cada persona sin perder su esencia técnica ni su dimensión cultural.

Nanda Donate, maestra y referente de esta modalidad, valoró “de forma muy positiva este reconocimiento, que avala más de treinta años trabajando por la igualdad entre garrotistas”. En este sentido, explicó que “es especialmente intenso en el ámbito de las personas con discapacidad, donde hemos trabajado en el empoderamiento de chicas y chicos en igualdad e inclusión”.

Igualdad

En el caso de la igualdad de género, Ichasagua ha logrado que hoy sean muchas las mujeres que no solo practican garrote, sino que ejercen como maestras, juezas y monitoras en igualdad de condiciones que los hombres. Un camino que comenzó en los años noventa y que ha transformado la percepción de este deporte, ampliando su base de practicantes y rompiendo barreras históricas.

La directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández, subrayó que “Ichasagua representa lo mejor de la tradición puesta al servicio de la igualdad. Han abierto caminos que parecían imposibles hace unas décadas y hoy podemos decir que la lucha del garrote es más rica, diversa e inclusiva gracias a su trabajo. Reconocemos la entrega de Nanda Donate y de todo el colectivo, que han logrado que este deporte se convierta en un ejemplo de cómo la cultura y la tradición pueden ser también herramientas de justicia social”.

El Premio al Deporte Canario a la Igualdad consolida así el compromiso de Canarias con el reconocimiento de aquellas personas y colectivos que hacen de los juegos y deportes autóctonos un espacio de participación inclusivo y transformador. La gala de entrega tendrá lugar este viernes, 3 de octubre, en el TEA Tenerife Espacio de las Artes de Santa Cruz de Tenerife.