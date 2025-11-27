ES NOTICIA

Identifican a las autoras de la agresión a una menor en Santa Cruz de la Palma

Redacción RTVC
Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre en una zona cercana al Puerto Marítimo de la capital palmera

La Policía Nacional identificó este jueves a las menores implicadas en la agresión sufrida por una menor de edad en Santa Cruz de La Palma y han trasladado el caso a la Fiscalía de Menores.

Identifican a las autoras de la agresión a una menor en Santa Cruz de la Palma / Archivo Europa Press

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre en una zona cercana al Puerto Marítimo de la capital palmera. Los agentes recibieron un video corto, que también se difundió en redes, en el que se observa como otras menores agreden a la menor, mientras que un grupo de adolescentes la increpan.

No se presentó denuncia

Según un comunicado de la Policía Nacional, gracias a la colaboración de los centros educativos y al análisis del material aportado, se logró localizar a las menores implicadas, así como determinar con precisión los hechos, sin que la víctima presentara lesiones de consideración.

Tras localizarla, la menor declaró frente a sus padres, quienes confirmaron que no tenía daños físicos y manifestaron su voluntad de abordar la situación desde el ámbito educativo y familiar, dada la relación habitual entre ambas familias.

Con el fin de descartar la existencia de otros episodios o indicadores de riesgo, se solicitaron informes a los servicios educativos pero, hasta el momento, no se han detectado circunstancias adicionales a lo investigado.

