‘Ídolos de Tara’ muestra los avances feministas en Cabo Verde

Participantes del curso de Igualdad impartido en la Radio Televisión de Cabo Verde por Noemi Galván (en el centro).

El espacio de igualdad ‘Ídolos de Tara‘ de la Radio Canaria regresa este martes 21 de octubre a las 18:30 horas con una mirada más allá de las fronteras del archipiélago. La responsable del programa, la delegada de igualdad de RTVC, Noemi Galván, pone sobre la mesa los avances en materia de igualdad de Cabo Verde. Lo hará con una entrevista a una de las periodistas de referencia en el país, Rosana Almeida, que fue además directora del Instituto de la Mujer de Cabo Verde.

Con ella ha hablado de los avances en el ámbito de igualdad que ha ido experimentando el país gracias a leyes como la de paridad, o la ley de violencia basa en el género, tal y como se la conoce allí. Uno de los retos, tal y como podrán escuchar en la entrevista, se encuentra ahora no ya tanto en empoderar las mujeres, sino en integrar a los hombres a través de un trabajo para prevenir otros modelos de masculinidad.

La charla ha sido posible durante el viaje que realizó un equipo de RTVC para participar en una actividad de formación con el personas de la Radio Televisión de Cabo Verde. Los compañeros Jonathan Padrino, en edición de vídeo, y la propia Noemi Galván, en comunicación con perspectiva de género, fueron las personas encargadas de compartir esta experiencia de intercambio y formación con personal de la Radio y Televisión Pública del archipiélago africano.

Un guiño al día de la menopausia

El programa de esta semana dedicará también un espacio a sensibilizar y derribar estereotipos sobre la menopausia. En ese caso, será desde el punto de vista del ejercicio físico y los enormes beneficios que la práctica de ejercicio de fuerza tiene en esta etapa vital. Contará con la participación de la doctora Paloma Suárez, una de las expertas que ha participado en una nueva edición de Menopausia Power, unas jornadas celebradas en Las Palmas de Gran Canaria.