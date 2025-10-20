Itahiza Domínguez, director del IGN en Canarias, pide calma con el sismo registrado en Tenerife y destaca la importancia de la colaboración ciudadana para el seguimiento sísmico

RTVC.



Los recientes temblores sentidos en diferentes puntos de Tenerife —como La Laguna, Granadilla de Abona, Los Realejos y La Orotava— han despertado la curiosidad y cierta preocupación entre la población. En los últimos 30 días, se han registrado varios movimientos sísmicos leves en distintas zonas del Archipiélago, especialmente entre Gran Canaria y Tenerife.

Itahiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, explicó en una entrevista que el último sismo, de magnitud 3,4 y localizado cerca de la costa de Tenerife, es un fenómeno completamente normal. “Este tipo de movimientos ocurren varias veces al año. No hay motivos de alarma”, afirmó.

Colaboración ciudadana

Domínguez señaló que la percepción de un terremoto depende no solo de su magnitud y distancia, sino también del tipo de suelo en el que se encuentra cada persona. “Hay suelos que vibran más que otros. Esta información la obtenemos gracias a los informes que nos hace llegar la población. Es importante que la ciudadanía comparta este tipo de datos”, destacó.

Respecto a un posible riesgo volcánico, el director del IGN en Canarias fue claro: “En principio no hay que preocuparse por una erupción. Estas vibraciones no se pueden comparar con los enjambres sísmicos que suelen acompañar la actividad magmática”.

Domínguez añadió que, aunque por el momento no existe peligro, el IGN continuará realizando un seguimiento constante de la actividad sísmica por precaución. “El monitoreo es fundamental, pero hoy por hoy podemos transmitir tranquilidad a los canarios”, concluyó.