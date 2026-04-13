El Instituto Geográfico Nacional detecta episodios de baja magnitud sin riesgo de erupción volcánica a corto plazo

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró actividad sísmica en Tenerife entre el sábado y el lunes. Los temblores ocurrieron en Izaña y al oeste de Las Cañadas a profundidades de hasta 13 kilómetros. Los expertos analizan estos eventos volcano-tectónicos y sismo-volcánicos que no han alarmado a la población local.

El IGN localiza nuevos sismos bajo el entorno de Izaña y Las Cañadas / Imagen del IGN

El sábado pasado comenzó una pequeña serie sísmica en la zona de Izaña. El sistema detectó de forma automática un total de 16 terremotos diferentes. Posteriormente, los técnicos localizaron de manera manual 11 de estos movimientos terrestres.

Además, las magnitudes de estos eventos oscilaron entre 1,0 y 1,9 mbLg. Los sismos ocurrieron a una profundidad situada entre los 3 y 10 kilómetros. Por consiguiente, estos datos coinciden con los registros obtenidos entre mayo y noviembre de 2025.

En consecuencia, el IGN califica estos movimientos como eventos de naturaleza volcano-tectónica. Esta actividad mantiene un rango de magnitud similar a los episodios del pasado año. Por esta razón, los especialistas vigilan la zona con los sistemas de medición actuales.

Actividad en Las Cañadas

Por otro lado, la madrugada del lunes presentó actividad sismo-volcánica en Las Cañadas. Los sensores captaron dos pulsos de baja frecuencia conocidos como eventos LP. Asimismo, aparecieron varios eventos sísmicos híbridos de baja magnitud durante ese periodo.

Efectivamente, el sistema automático detectó un total de 38 eventos en este punto. Los analistas localizaron tres sismos a profundidades de entre 12 y 13 kilómetros. No obstante, estos eventos LP mostraron menor amplitud que los registrados en marzo.

Igualmente, el IGN aclara que esta actividad no presenta un patrón repetitivo familiar. Los datos actuales sobre el número y magnitud de eventos son todavía provisionales. Por lo tanto, el personal técnico continúa con el análisis de las señales recibidas.

Sin riesgo para la población

Por su parte, la población de Tenerife no sintió ninguno de los temblores detectados. El IGN recalca que estos eventos híbridos no aumentan el peligro volcánico. Por tanto, la probabilidad de una erupción a corto plazo permanece muy baja.

De igual modo, los expertos descartan riesgos para las próximas semanas o meses. Las señales analizadas muestran una amplitud bastante baja en todos los casos. En resumen, la situación volcánica de la isla mantiene sus parámetros habituales.

Finalmente, el instituto geográfico seguirá informando sobre cualquier cambio en la sismicidad. La vigilancia volcánica permanente garantiza la seguridad de todos los habitantes canarios. Por ahora, los científicos piden calma ante estos procesos naturales del subsuelo.