Igualdad confirma el asesinato machista de una mujer de 78 años en Badajoz

Son ya cuatro mujeres asesinadas en estas primeras semanas de 2026

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes la naturaleza machista del asesinato de una mujer de 78 años en Badajoz, agredida presuntamente por su exmarido el pasado viernes 9 de enero y que falleció ayer lunes en el hospital.

Portal de la vivienda en la que residía la mujer de 78 años, fallecida este lunes en Badajoz presuntamente tras las lesiones causada por su pareja, de 81, que ha sido detenido y enviado a prisión. EFE/José Luis Real



Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 4 en 2026 y a 1.346 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El presunto agresor de 81 años fue detenido

Tras la agresión, la mujer ingresó en el Hospital Universitario de Badajoz y el hombre, de 81 años, fue detenido.

Pasó a disposición judicial por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, pero el juez lo dejó en libertad con la medida cautelar de orden de alejamiento y prohibición de acercarse tanto a la mujer como a su domicilio.

Sin embargo, ayer lunes el hombre volvió a ser detenido por quebrantar la orden de alejamiento al acercarse al hospital en el que estaba su mujer y el Juzgado de Guardia acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza.

A la víctima no se le tomó declaración el viernes al encontrarse hospitalizada y, aunque fue dada de alta, tuvo que ser trasladada de nuevo al hospital, donde falleció en el día de ayer.

La víctima no estaba en el sistema VioGén ni tampoco existía ninguna denuncia previa

Al margen de este caso, Igualdad ha condenado también el presunto homicidio de una mujer de 27 años, fallecida el 3 de febrero de 2025 y cuyo caso se consideró, en un principio, una muerte natural.

Sin embargo, ahora se está tramitando como un caso de violencia de género, ya que presuntamente habría sido asesinada por su pareja, lo que eleva el número de mujeres asesinadas en 2025 a 47.

Tanto la víctima como el agresor figuraban en el sistema VioGén, aunque las denuncias por violencia machista se tramitado durante relaciones mantenidas con otras personas.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.