‘Estamos con Ellas’ premia en Tenerife la lucha por la igualdad

El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial, entregó los premios ‘Estamos con Ellas’.

La lucha por la igualdad ha sido premiada este martes en el Auditorio Adán Martín de Tenerife. Los premios ‘Estamos con ellas’ están organizados por el Cabildo de Tenerife. Buscana reconocer la labor de las personas y colectivos que trabajan por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

Entrega de los premios ‘Estamos con ellas’ del Cabildo de Tenerife para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Cedida por Cabildo de Tenerife a Europa Press.

En el acto estuvieron presentes la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila y el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina. También la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, María Candelaria Delgado Toledo, y la presidenta de la Fecam, María Brito.

Rosa Dávila recordó la importancia de seguir en la lucha por la igualdad en todos los ámbitos. De este modo, se logarrá una sociedad más justa y alabó el ejemplo y el tesón de las galardonadas.

«Hoy hemos puesto rostro y voz a quienes, desde distintos ámbitos, trabajan cada día por una sociedad más igualitaria y justa. Como presidenta del Cabildo de Tenerife, me siento feliz y profundamente orgullosa de ver cómo Ellas, las mujeres de esta tierra, lideran, transforman y abren camino en tantos espacios donde antes no estaban. Son referentes que nos inspiran y nos recuerdan que la igualdad no es solo un derecho, sino una necesidad para construir una sociedad más justa, más rica y más humana», apuntó.

Efraín Medina subrayó que estos premios, que cumplen su octava edición, tienen como objetivo reconocer la labor desarrollada en favor de la igualdad. Se premia a personas, colectivos, empresas, entidades o instituciones que hayan contribuido y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.

Premios 2025

En la categoría individual la galardonada fue Belarmina Martínez González, diplomada en Trabajo Social, activista femenina y política canaria.

Belarmina ha sido defensora activa de los Derechos de las mujeres, ha trabajado para promover la igualdad de género en diferentes ámbitos. Asimismo, ha sido diputada por Santa Cruz de Tenerife en el Congreso de los Diputados. Ha participado en múltiples iniciativas legislativas relacionadas con la igualdad y los derechos de las mujeres.

El Cabildo también ha reconocido en la categoría de institucional al ‘Proyecto Chicas Imparables’. Esta iniciativa busca empoderar a la niñas y jóvenes mujeres, promoviendo su desarrollo personal y profesional.

Su programa brinda conocimientos empresariales. Fomenta así un proceso de autoafirmación y empoderamiento que permite a estas jóvenes descubrir y potenciar su liderazgo innato.

Por su trabajo realizado para promover la igualdad de género, eliminar barreras y estereotipos de género que puedan limitar las oportunidades, destacaron.

En la categoría especial de esta edición, el galardón recae en el Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna. Es un espacio de experimentación e investigación aplicada en el que se trabaja la innovación social para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Jurado

El jurado de los ‘Premios Estamos con Ellas’ ha estado formado por Elena de la Guardia López, Gerente de Fifede; Patricia León Pérez, directora insular de Igualdad del Cabildo de Tenerife; Mari Brito, presidenta de la Federación Canaria de Municipios; Maite Salazar, directora de personas, organización y calidad en Puertos de Tenerife; Sarai Rodríguez González, doctora por la Universidad de La Laguna; y María León Valentín, coordinadora del proyecto ‘Estamos con Ellas’.

Esta iniciativa forma parte del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (Medi) y cuenta con la cofinanciación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

En la primera edición, las premiadas fueron Ana Hernández, presidenta de la Asociación Ángeles Machado, y el Grupo Disa. En la segunda edición, recibieron un reconocimiento la Asociación de Mujeres de Candelaria (Amucan), la Sociedad Agraria de Transformación (La Fast) y de manera extraordinaria el CV Arona Tenerife Sur. Y en la tercera edición, Cristina Almeida, María Ferraz Dobarro y el CIFP Las Indias.

En la cuarta edición, lo recibieron la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) y a la Cooperativa Farmacéutica de Tenerife (COFARTE). La quinta edición fue para la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la Asociación de Familias Monoparentales de Canarias (AFAMOCAN). Y en la sexta fue premiada Margarita Ramos, catedrática en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de La Laguna y a Cajasiete.

En el pasado año 2024, con su séptima edición, los premios reconocieron a la Destilería de San Bartolomé de Tejina, Asociación Inserta Empleo y Rita Calero y a su proyecto Más Mujer y Premios Más Mujer, con un premio especial.