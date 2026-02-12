El espacio de Los Carneros de Tigaday, ubicado en la Casa del Miedo, pone en valor una de las tradiciones más singulares del Carnaval Tradicional de Canarias

Inaugurado el Centro de Interpretación de Los Carneros de Tigaday en El Hierro. EFE

El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Frontera inauguraron este jueves el Centro de Interpretación para la conservación de Los Carneros de Tigaday, declarado Bien de Interés Cultural en 2018 y una de las manifestaciones más emblemáticas del Carnaval Tradicional de Canarias.

El nuevo espacio, situado en la conocida Casa del Miedo, lugar donde tradicionalmente se preparaban las zaleas y se vestían los participantes, nace con el objetivo de divulgar y preservar esta tradición profundamente arraigada en la identidad de Tigaday. Además, el centro abrirá al público los martes, jueves y sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

Promovido por el Ayuntamiento de La Frontera y financiado por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, el centro ofrecerá exposiciones, visitas guiadas y actividades educativas.

Conservación de esta tradición

Además, durante el acto, el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, destacó que la apertura supone “un paso más para garantizar que este legado perdure y sea conocido por las futuras generaciones”, al tiempo que subrayó el compromiso del municipio con la conservación de esta tradición, impulsada en su recuperación por figuras como Benito y Ramón Padrón.

Por su parte, el director general de Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, señaló que la pervivencia de Los Carneros de Tigaday es fruto del compromiso colectivo del pueblo herreño, que supo reconocer a tiempo el valor identitario de esta manifestación cultural única en Canarias.

El centro abre sus puertas con una exposición permanente que repasa el origen, la evolución y el significado de esta tradición vinculada al paisaje y a la memoria colectiva de la isla.