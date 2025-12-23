La capital tinerfeña culmina un proyecto pionero que combina energía solar, movilidad eléctrica y reducción de emisiones en pleno entorno urbano

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, presentó este martes la culminación de la Calle 100 % Sostenible. El acto contó con la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, y concejales del área municipal. El espacio incorpora 180 plazas de aparcamiento a la sombra bajo placas fotovoltaicas que alimentan cargadores eléctricos integrados en la propia infraestructura urbana.

José Manuel Bermúdez destacó que se trata de “la primera de Canarias, que cuenta con 180 estacionamientos a la sombra, bajo placas fotovoltaicas”. El sistema incluye cuatro cargadores semirrápidos y ocho de carga normal para vehículos eléctricos. Los puntos semirrápidos permiten “cargas de 20 minutos” y los cargadores normales completan el suministro “en unos 45 minutos”, explicó el alcalde. El regidor agradeció “la subvención de la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias”. Una ayuda que permite consolidar una instalación pionera en Santa Cruz y en el Archipiélago.

Bermúdez subrayó que las placas inyectan energía limpia a la red municipal y que esa producción abastece toda la avenida de Anaga, semáforos y alumbrado público. El alcalde señaló que el proyecto “visibiliza un concepto en el que estamos profundizando desde hace mucho tiempo”. Ese enfoque se basa en la sostenibilidad energética como eje de gestión municipal. También remarcó el compromiso con la reducción de emisiones de CO2. La implantación de energía solar se extiende a instalaciones municipales y equipamientos deportivos.

Fondos europeos y sostenibilidad turística

La consejera Jéssica de León valoró “la diligencia en la ejecución de los 5,3 millones del Plan de Sostenibilidad Turística”. El proyecto forma parte de las actuaciones financiadas con fondos Next Generation. De León precisó que la consejería destinó 1,4 millones de euros a esta infraestructura y que la inversión cumple dos objetivos básicos: movilidad urbana y carga limpia.

Las plazas se sitúan cerca de nódulos estratégicos como el Intercambiador, el tranvía y el puerto. Las placas abastecen a la red y a los cargadores sin coste para usuarios ni Ayuntamiento. La consejera afirmó que el modelo reduce emisiones y transforma las ciudades. Añadió que la comunidad autónoma ya ejecutó el 80 % de las convocatorias europeas.

Una obra clave para la ciudad

El concejal de Obras, Javier Rivero, destacó el paso decisivo hacia la sostenibilidad urbana. Santa Cruz de Tenerife inaugura la primera calle 100% sostenible de la ciudad y de Canarias. Rivero explicó que los cargadores requerían entre cinco y seis meses de trámites con Industria, pero que la obra civil y la instalación fotovoltaica ya se encontraban finalizadas.

El edil detalló que existen ocho puntos de carga normal y cuatro semirrápidos y que el sistema favorece la rotación de vehículos y el uso gratuito del servicio. Rivero concluyó que las personas aparcan, cargan y liberan el espacio y señaló que el diseño garantiza un servicio eficiente, accesible y sostenible para toda la ciudadanía.