La Policía de Pájara incauta 57,5 kilos de mejillones extraídos ilegalmente en Costa Calma

Dos personas fueron denunciadas por marisquear sin autorización y superar el límite de tres kilos permitido por la normativa

Playa de Costa Calma en Fuerteventura / Foto de Archivo

La Policía Local de Pájara ha incautado 57,5 kilos de mejillones de la especie Perna en la zona de Agualiques, en Costa Calma, tras detectar a dos personas que realizaban actividades de marisqueo sin los permisos correspondientes.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo. Según ha informado el Ayuntamiento, los implicados también superaban el límite de tres kilos establecido por la normativa vigente, por lo que los agentes retiraron los moluscos y tramitaron las correspondientes denuncias.

Esta intervención se suma a otras actuaciones realizadas durante este año en la misma zona, donde los agentes encargados de la vigilancia del litoral han detectado varios casos de marisqueo furtivo.

El Consistorio recuerda que extraer especies marinas sin autorización o superar las cantidades permitidas puede acarrear sanciones. Por ello, insiste en la importancia de respetar la normativa para proteger los recursos marinos del municipio.