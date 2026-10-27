Un hombre de 73 años falleció tras sufrir un traumatismo craneoencefálico durante un forcejeo con un trabajador municipal de Ingenio en unas obras en la playa de El Burrero

Playa de El Burrero, Ingenio. Imagen Gran Canaria Turismo

Un pescador de 73 años ha fallecido tras sufrir un traumatismo craneoencefálico durante un altercado con un trabajador municipal en las inmediaciones de la playa de El Burrero, en el municipio grancanario de Ingenio.

Los hechos ocurrieron mientras se realizaban unas obras en la zona. Según las primeras informaciones, el enfrentamiento se produjo después de que el operario pidiera al pescador que cambiara de lugar. A partir de ese momento, ambos habrían forcejeado y el hombre cayó al suelo.

Como consecuencia de la caída, el pescador sufrió un traumatismo craneoencefálico y tuvo que ser ingresado en estado crítico. Pese a la atención médica recibida, falleció posteriormente.

El trabajador municipal fue detenido por su presunta implicación en los hechos. Las autoridades investigan ahora las circunstancias en las que se produjo el altercado para esclarecer lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades.

La investigación continúa abierta.