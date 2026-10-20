La Policía Local de Arona se desplazó al lugar de los hechos y detuvo a un hombre que estaba retenido por varios ciudadanos por un intento de robo con violencia a un comerciante en El Fraile, Arona, sur de Tenerife

Policía Local de Arona. Imagen Ayuntamiento de Arona

La rápida intervención de la Policía Local de Arona y la colaboración ciudadana permitieron detener durante la madrugada del pasado lunes a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa contra un comerciante de El Fraile.

Los hechos ocurrieron poco después de las 02:00 horas en la calle Las Cañadas, según indica un comunicado, cuando la Policía Local recibió, a través del CECOES 1-1-2, un aviso por una posible reyerta. Tres unidades policiales se desplazaron hasta el lugar, donde encontraron a varios vecinos que mantenían retenido a uno de los presuntos implicados.

Según las primeras averiguaciones, la víctima regresaba a su domicilio tras cerrar su establecimiento cuando fue abordada en el portal por dos hombres encapuchados, que presuntamente la agredieron para sustraerle sus pertenencias y la recaudación del día.

Los gritos de auxilio alertaron a varios vecinos, que acudieron en ayuda del comerciante y lograron retener a uno de los sospechosos. El segundo implicado huyó del lugar en un vehículo.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la víctima, que presentaba diversas contusiones, y se la trasladó posteriormente a un centro médico para su valoración.

Rápida actuación y colaboración ciudadana

Durante la intervención, los agentes localizaron varios objetos que podrían estar relacionados con los hechos y desplegaron un dispositivo de búsqueda por El Fraile, Las Galletas y Costa del Silencio para localizar al segundo sospechoso. La investigación continúa abierta.

Los agentes informaron al detenido de sus derechos, se le trasladó a un centro sanitario y quedó a disposición de la autoridad competente.

La Policía Local de Arona destaca la rápida coordinación entre la Sala de Transmisiones y las patrullas, así como la colaboración de los vecinos, fundamental para auxiliar a la víctima y retener a uno de los presuntos agresores. Asimismo, recuerda la importancia de avisar al 1-1-2 o al 092 ante cualquier situación de riesgo, evitando actuaciones que puedan poner en peligro la seguridad personal.