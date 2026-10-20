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Varios vecinos retienen al asaltante de un comerciante en El Fraile, en el sur de Tenerife

Redacción RTVC
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La Policía Local de Arona se desplazó al lugar de los hechos y detuvo a un hombre que estaba retenido por varios ciudadanos por un intento de robo con violencia a un comerciante en El Fraile, Arona, sur de Tenerife

Policía Local de Arona. Imagen Ayuntamiento de Arona
Policía Local de Arona. Imagen Ayuntamiento de Arona

La rápida intervención de la Policía Local de Arona y la colaboración ciudadana permitieron detener durante la madrugada del pasado lunes a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa contra un comerciante de El Fraile.

Los hechos ocurrieron poco después de las 02:00 horas en la calle Las Cañadas, según indica un comunicado, cuando la Policía Local recibió, a través del CECOES 1-1-2, un aviso por una posible reyerta. Tres unidades policiales se desplazaron hasta el lugar, donde encontraron a varios vecinos que mantenían retenido a uno de los presuntos implicados.

Según las primeras averiguaciones, la víctima regresaba a su domicilio tras cerrar su establecimiento cuando fue abordada en el portal por dos hombres encapuchados, que presuntamente la agredieron para sustraerle sus pertenencias y la recaudación del día.

Los gritos de auxilio alertaron a varios vecinos, que acudieron en ayuda del comerciante y lograron retener a uno de los sospechosos. El segundo implicado huyó del lugar en un vehículo.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la víctima, que presentaba diversas contusiones, y se la trasladó posteriormente a un centro médico para su valoración.

Rápida actuación y colaboración ciudadana

Durante la intervención, los agentes localizaron varios objetos que podrían estar relacionados con los hechos y desplegaron un dispositivo de búsqueda por El Fraile, Las Galletas y Costa del Silencio para localizar al segundo sospechoso. La investigación continúa abierta.

Los agentes informaron al detenido de sus derechos, se le trasladó a un centro sanitario y quedó a disposición de la autoridad competente.

La Policía Local de Arona destaca la rápida coordinación entre la Sala de Transmisiones y las patrullas, así como la colaboración de los vecinos, fundamental para auxiliar a la víctima y retener a uno de los presuntos agresores. Asimismo, recuerda la importancia de avisar al 1-1-2 o al 092 ante cualquier situación de riesgo, evitando actuaciones que puedan poner en peligro la seguridad personal.

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