Las rocas del derrumbe en una ladera próxima a la playa de San Marcos, en el norte de Tenerife, cayeron directamente al mar desde el acantilado

Imágenes de Yolanda León Sánchez

En la tarde de este martes se producía un desprendimiento de tierra y rocas en la playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, en el norte de Tenerife. Un desprendimiento que al producirse en una zona donde no hay viviendas, no provocó daños.

Declaraciones: Javier Sierra, alcalde de Icod de Los Vinos

Las rocas cayeron directamente al mar desde el acantilado. Desde el Ayuntamiento confirman que se trata de una zona en la que puntualmente hay desprendimientos de piedras y que ya en 2023 acometieron trabajos de mantenimiento de la zona más próxima al paseo peatonal.