Al herido se le trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria y la Policía Local instruyó el atestado

Un motorista de 28 años ha resultado herido este viernes con un traumatismo de pronóstico moderado al sufrir una caída en Santa Cruz de Tenerife.

Imagen archivo RTVC.

Los hechos han sucedido a las 13.08 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la caída de un motorista en el túnel de 3 de mayo.

El hombre fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria y la Policía Local instruyó el atestado.