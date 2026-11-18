El accidente ocurrió en la carretera TF-625 a su paso por Arico, cuando el motorista chocó contra un turismo resultando herido grave

Un motorista ha resultado herido grave en un accidente de tráfico este miércoles en la carretera TF-625 a su paso por Arico, en el que también se vio involucrado un turismo.

Al afectado, que en el momento inicial de la asistencia presentaba varios traumatismos de carácter grave, lo evacuaron en un helicóptero medicalizado hasta el hospital de La Candelaria, detallan fuentes del 112 Canarias.

Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil colaboraron en el dispositivo de emergencias e instruyeron las diligencias correspondientes, en tanto que el personal del servicio de mantenimiento de carreteras se encargó de limpiar la vía.