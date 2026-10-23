Ya está disponible en Canarias Play la clausura del XXXI Festival Internacional de Folclore de Ingenio

La plataforma de RTVC ofrece el especial de la gala de clausura de la ‘Muestra Solidaria de los Pueblos’, un encuentro que reunió música, danza y tradiciones de cuatro continentes

Canarias Play, la plataforma de contenidos digitales de Radiotelevisión Canaria, incorpora a su catálogo el especial de la gala de clausura del XXXI Festival Internacional de Folclore ‘Muestra Solidaria de los Pueblos’, celebrado el pasado 25 de julio en el Parque Néstor Álamo de Ingenio, en Gran Canaria.

Una noche llena de ritmo, tradición y solidaridad que el público podrá revivir en cualquier momento a través de la plataforma gratuita de RTVC. El espectáculo puso el broche final a la 31.ª edición de este encuentro cultural, declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias, que desde el 13 de julio reunió a agrupaciones folclóricas de Asia, África, América y Europa.

Presentada por el decimista y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Yeray Rodríguez, la gala ofreció un recorrido por la riqueza cultural y las tradiciones de Armenia, Bulgaria, Grecia, Costa de Marfil, Puerto Rico, Taiwán, España y Canarias.

Un viaje por las tradiciones de cuatro continentes

La Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, anfitriona y promotora del festival, abrió el recorrido folclórico con una muestra de las tradiciones canarias. Sobre el escenario también se dieron cita la compañía Husher de Armenia, el grupo Kuo-Shin Chuang Pangcah Dance Theatre de Taiwán, la Asociación Cultural Coros y Danzas de Roda de Andalucía y la Asociación Cultural de la Tradición Griega Alonaki.

El espectáculo se completó con las actuaciones de la compañía Mien Moh de Costa de Marfil, el Conjunto Folclórico Razvitie de Bulgaria y el grupo Gíbaro de Puerto Rico. Una sucesión de danzas, músicas y expresiones tradicionales que permitió al público viajar por cuatro continentes a través del folclore.

La velada, que comenzó con una actuación de la cantante ingeniense Goreti Benítez acompañada al piano por Samuel Pérez, culminó con todas las agrupaciones reunidas sobre el escenario para interpretar ‘Cantar la Vida’, el himno del festival, poniendo el broche final a una celebración de la diversidad cultural y la solidaridad.

El especial también podrá verse en Televisión Canaria este sábado 24 de octubre, a las 23:55 horas, justo después de ‘Noche de Taifas’, y estará disponible en cualquier momento en la app de RTVC.

Con la incorporación de este especial, Canarias Play amplía su oferta de contenidos culturales y contribuye a acercar al público las tradiciones y manifestaciones artísticas que forman parte del patrimonio cultural de Canarias y del mundo.

Cómo acceder a Canarias Play

La plataforma gratuita Canarias Play está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play, y para dispositivos iOS, mediante la App Store de Apple. También se puede acceder directamente a sus contenidos desde la página web oficial de Canarias Play.

La aplicación ofrece un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, que incluye cine, documentales y docuficción, además de programas a la carta y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.