También se investiga a tres personas por tenencia de fauna protegida

La Guardia Civil incautó este miércoles cinco servales, felinos salvajes africanos, e investigan a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la fauna silvestre protegida, por la tenencia y cría del denominado Leptailurus serval, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Según informó este cuerpo de seguridad en una nota de prensa, la intervención se produjo a raíz de la operación ‘Lazos de sangre’, en la que se detuvo al líder de una de las redes de narcotráfico más activas de España, José el de ‘El Buque’.

Animales en un domicilio particular

En una de las inspecciones realizada en una finca particular, los agentes descubrieron la presencia de varios animales de origen exótico, pudiendo comprobar que en la finca había un recinto cerrado de 50 m2 con malla metálica y doble puerta de acceso, que albergaba cinco ejemplares de este animal.

Imagen de la Guardia Civil

Estos servales, una hembra adulta gestante, un macho adulto y tres crías de aproximadamente cuatro meses de edad, se habían introducido en Canarias sin la preceptiva autorización CITES ni control aduanero o sanitario.

Tras estas comprobaciones, se procedió a la incautación de los cinco animales y se inició la investigación de las tres personas por un supuesto delito contra la fauna silvestre protegida, además de posibles infracciones administrativas y aduaneras.

Incautan 5 servales en Las Palmas, una especie de leopardo africano / Imagen de archivo

La custodia de los animales ha sido asumida por centros especializados en fauna exótica, tras la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En el comunicado, la Guardia Civil subraya que la introducción de este tipo de animales constituye una infracción grave