El incendio de un coche en Icod afecta a una casa y la red eléctrica

El coche comenzó a arder durante la noche y las llamas llegaron a la fachada de una casa y al tendido eléctrico, que se vieron afectados

Durante la noche de este domingo al lunes, los bomberos de Tenerife tuvieron que sofocar el incendio de un coche en Icod de los Vinos. Las llamas llegaron a ser tan altas, que afectaron a la fachada de una casa y al tendido eléctrico de la zona.

La alerta la dio el 112, cuando fueron avisado de que un vehículo ardía en una zona muy cercana a viviendas. Se activaron los servicios necesarios y los bomberos acudieron a la calle en la que el coche estaba aparcado y ardiendo.

Las llamas llegaron a ser tan altas, que destruyeron parte del tendido eléctrico. También se vio afectada la fachada de la casa frente a la que se encontraba aparcado el vehículo. Afortunadamente solo hubo daños materiales y no hubo que lamentar víctimas.

La Guardia Civil también participó en el dispositivo y se hizo cargo de las diligencias oportunas.

