Un incendio afecta a cuatro personas en un edificio de viviendas en Arona

Un dispositivo dirigido por el 112 ya se encuentra en el lugar para apagar el fuego

Un incendio en un edificio de viviendas de la calle San Clemente, en el municipio tinerfeño de Arona, ha alertado este lunes a los vecinos de la zona y ha afectado a cuatro personas por intoxicación de humo, ninguna de ellas grave.

De los cuatro afectados, uno se atendió en el lugar y a los otros tres los trasladaron al hospital, dos por intoxicación de carácter leve y uno moderado, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias

Bomberos en la zona

A uno de los afectados le rescataron los bomberos con un camión autoescala, precisaron las mismas fuentes, que indicaron que las llamas se originaron en una habitación.

El equipo de 112 Canarias tuvo constancia de este suceso tras recibir varias llamadas durante la mañana donde se informaba de las llamas en este edificio.

Un incendio en un edificio de viviendas en Arona alerta a los vecinos. Imagen de Sheila Bolívar/ RTVC

En el lugar ya se encuentra el equipo de bomberos de Tenerife que intentan apagar el fuego. Por otro lado, dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Arona se han desplazado hasta la zona.