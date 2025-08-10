Los bomberos actúan para sofocar el fuego originado en un almacén agrícola de Guaza

Una densa nube de humo sorprendió esta tarde a muchos conductores en el sur de Tenerife. El incendio comenzó en la zona de Guaza, dentro de unos invernaderos.

El fuego se originó en una nave de almacenamiento agrícola. Según las autoridades, no hay viviendas cercanas ni riesgo para las personas, aunque el humo se apreciaba desde la TF-1.

Causas aún desconocidas

Varios equipos de bomberos y agentes de la Policía Local acudieron al lugar. Las llamas comenzaron a reducirse y la nube de humo se ha ido disipando gradualmente.

Imagen de la intensa humareda proveniente del almacén agrícola

A pesar de la mejora, el operativo continúa. Los bomberos permanecen en la zona para descartar que el fuego se reactive.

Aunque todavía se desconocen las causas del incendio, se prevé que este lunes se aporte más información sobre el origen y los posibles daños.