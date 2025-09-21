En el lugar del incendio se encuentran Bomberos de Gran Canaria, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil

Informa. Raquel Guillán / Raúl Delgado

Este domingo se ha originado un conato de incendio en una casa artesana que se ha extendido a una zona de barranco en Santa Lucía, en la isla de Gran Canaria.

Imagen RTVC.

En el lugar se encuentran Bomberos de Gran Canaria, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y efectivos de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria.

También medios aéreos se encuentran en la zona, pues dos helicópteros se encuentran sofocando la parte de palmeral. Según datos obtenidos, unas 30 personas han sido desalojadas de sus viviendas. y la superficie afectada es de unos 500 metros.

El desalojo se ha ordenado de forma preventiva, mientras que las unidades de Medio Ambiente, Consorcio de Emergencias y Policía Local actúan en el lugar con medios aéreos y terrestres.

El incendio se ha declarado en una casa artesana y se ha extendido a la zona de barranco en Santa Lucía de Tirajana.