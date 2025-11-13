ES NOTICIA

Incendio en el extractor de una vivienda en Puerto de la Cruz

Naybet Rivero Jiménez
Naybet Rivero Jiménez

El incendio se originó en el extractor de la cocina de una vivienda en un edificio de dos plantas en la Calle Mequines, en Puerto de la Cruz

Un incendio originado en el extractor de la cocina de una vivienda ha movilizado en la tarde de hoy a los servicios de emergencia en la Calle Mequines, en el municipio de Puerto de la Cruz. El suceso se produjo en un edificio de dos plantas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional, una unidad de bomberos y una ambulancia de soporte vital básico activada de forma preventiva.

Por el momento no se han comunicado heridos, y las labores de extinción y ventilación del inmueble se desarrollan con normalidad.

Las autoridades permanecen en la zona para asegurar el edificio y verificar que no existan riesgos adicionales.

