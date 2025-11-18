El fuego, que se originó en unos contenedores, se propagó a la fachada del hotel y los vehículos estacionados en las inmediaciones sin que hubieran heridos

Un incendio este lunes en la calle Nicolás Estévanez en la capital grancanaria ha afectado a un hotel y varios coches y motos que se encontraban estacionados en las inmediaciones.

Un incendio en Nicolás Estévanez alcanza un hotel y varios vehículos sin dejar heridos. RTVC.

La fachada y varias habitaciones de un hotel en Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria sufrieron varios desperfectos, todos materiales, por lo que se desalojó a sus clientes.

Este lunes por la noche ardían varios contenedores en la citada calle, afectando el fuego uno de ellos al inmueble turístico y a los vehículos, sin provocar daños personales.