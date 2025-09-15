El personal sanitario del SUC asistió a una mujer con lesiones de carácter leve y la trasladó a un centro hospitalario

Varias llamadas vecinales alertaron este lunes del incendio en un vivienda en un edificio de tres plantas en la Avenida Eusebio Barreto en Los Llanos de Aridane, La Palma, un fuego del que aún se desconoce su origen.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias movilizó los servicios de emergencia tras recibir varias llamadas que alertaban de un fuego en un edificio de tres plantas de la Avenida Eusebio Barreto, en Los Llanos de Aridane (La Palma).

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a una mujer con lesiones de carácter leve y la trasladó a un centro hospitalario.

Hasta el lugar se trasladaron los Bomberos de La Palma, una ambulación del SUC, Policía Local y Guardia Civil.