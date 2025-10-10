ES NOTICIA

Incendio de un vehículo en la TF-5

Redacción RTVC
Los bomberos de Santa Cruz de Tenerife están interviniendo en la extinción de las llamas del vehículo que comenzó a arder en la autopista

Un coche está ardiendo en el arcén de la la autopista TF-5 a la altura del municipio de La Laguna. Los bomberos de Santa Cruz de Tenerife están interviniendo en la zona.

Este incendio está provocando retenciones en la carretera en sentido norte. La columna de humo se puede divisar desde varios kilómetros.

Por el momento, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad, 112, no han habido daños personales. Los posibles ocupantes del coche se encontraban en el exterior.

(Habrá ampliación de la información)

