Dos personas tuvieron que ser rescatadas del interior de la vivienda afectada por las llamas y, a pesar de las labores de reanimación, no se pudo hacer nada por salvar su vida.

El incendio de la vivienda de La Matanza (Tenerife) comenzó en torno a las seis y media de la mañana. Varias llamadas de vecinos alertaron al 112 Canarias de la emergencia.

La vivienda estaba ubicada en la calle Real de este municipio tinerfeño.

Bomberos de Tenerife actuaron rápidamente. Dos personas que se encontraban en el interior tuvieron que ser rescatadas. Tres ambulancias se trasladaron a la zona. Personal del SUC tuvo que realizar maniobras de reanimación, sin embargo, nada pudieron hacer para recuperar a las dos personas que convivían en la vivienda afectada.

Las viviendas colindantes no han sufrido daños y ahora se investigan las causas del incendio.