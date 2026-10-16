La Policía Foral arrestó a un menor de 16 años por presuntos desórdenes públicos y a un adulto de 26 por un supuesto delito de atentado contra un agente de la autoridad

La Policía Foral ha detenido a dos personas, una de ellas menor de edad, durante los incidentes registrados este jueves en Pamplona con motivo de la convocatoria de un acto de Vito Quiles. Estos arrestos elevan a tres el número total de detenidos, después de que agentes de la Policía Nacional practicaran una primera detención, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Navarra.

La convocatoria de un acto del agitador Vito Quiles en la plaza de Yamaguchi de Pamplona ha dado lugar a manifestaciones de rechazo en el Casco Viejo y a protestas en las inmediaciones que están desembocando en incidentes. Un amplio dispositivo de seguridad se ha desplegado en la plaza de Yamaguchi donde, sin que haya comenzado ningún acto, han empezado a producirse incidentes entre manifestantes de uno y otro lado, con el lanzamiento de botellas y piedras, que han llevado a intervenir a la policía.-EFE/ Jesús Diges

La Policía Foral informó de que detuvo a un menor de 16 años como presunto autor de un delito de desórdenes públicos y a un adulto de 26 años por un supuesto delito de atentado contra agente de la autoridad. Ambos pasaron por dependencias policiales para la práctica de las correspondientes diligencias y quedaron en libertad a lo largo de la noche, a la espera de comparecer ante la Fiscalía de Menores o la autoridad judicial, según corresponda.

Lanzamiento de objetos y quema de contenedores

La convocatoria de Vito Quiles en la plaza Yamaguchi de la capital navarra provocó manifestaciones de rechazo e incidentes en las calles próximas. Durante los altercados, varias personas lanzaron piedras y botellas, mientras algunos participantes cruzaron contenedores y les prendieron fuego.

Ante el desarrollo de los enfrentamientos, los cuerpos policiales intervinieron con material antidisturbios para tratar de restablecer el orden público en la zona.

Cuatro policías nacionales heridos leves

Las protestas también dejaron varios heridos. Personal de DYA Navarra atendió in situ a diversas personas que presentaban lesiones, mientras que cuatro agentes de la Policía Nacional sufrieron heridas leves, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Navarra.

Las actuaciones policiales continúan su curso mediante las diligencias correspondientes, mientras los dos detenidos por la Policía Foral permanecen a la espera de comparecer ante las autoridades competentes.