Ante la imposibilidad de que el tren continuara la marcha de forma inmediata, los agentes de la Policía Foral desplegados en la zona asumieron la evacuación

Agentes de la Policía Foral de Navarra, adscritos a la Comisaría de Alsasua (Protección y Atención Ciudadana) y a la División de Intervención, han evacuado y asistido en la mañana de este sábado a un total de 84 pasajeros de un tren que quedó inmovilizado y sin suministro eléctrico en las inmediaciones de la localidad de Aldaba (Cendea de Iza).

Imagen cedida.

El dispositivo de emergencia ha estado plenamente coordinado desde la central de SOS Navarra, según ha informado la Policía Foral.

Detención del convoy

Ha detallado que tras recibirse la alerta por la detención del convoy y la presencia de un ligero olor a humo en el interior del tren, SOS Navarra movilizó a efectivos de bomberos para la revisión preventiva de la unidad y a patrullas de la Policía Foral para garantizar la seguridad y organizar el traslado urgente de los ocupantes. También se ha contado con la colaboración de una patrulla de la Guardia Civil.

Ante la imposibilidad de que el tren continuara la marcha de forma inmediata, los agentes de la Policía Foral desplegados en la zona asumieron la evacuación del pasaje desde las vías.

Para ello, los efectivos de la División de Intervención y de Seguridad Ciudadana emplearon de forma continuada sus furgonetas de servicio. Realizaron múltiples viajes de ida y vuelta para trasladar en un convoy seguro a la totalidad de los 84 viajeros hasta el núcleo urbano más cercano.

Óptimas condiciones

«El operativo ha contado con un papel determinante por parte de las autoridades civiles de la zona. La alcaldía local se desplazó de inmediato para facilitar la apertura y puesta a punto de las instalaciones de la guardería de Zuasti, acondicionando el espacio para que los 84 viajeros pudieran resguardarse del frío, acomodarse y permanecer en óptimas condiciones de atención e hidratación mientras se gestionaba la resolución del incidente», ha señalado la Policía Foral.

Tras la revisión técnica del convoy por parte de los bomberos, la confirmación de la ausencia de problemas graves y la asistencia prestada en el lugar, la circulación ferroviaria quedó temporalmente interrumpida en sentido Vitoria.

Posteriormente, los pasajeros han podido continuar su trayecto en los autobuses de transporte alternativo facilitados por Renfe.