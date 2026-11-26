La medida busca proteger el resultado de la investigación, mientras se levantan las restricciones de acceso y grabación en la zona del siniestro

Imagen de archivo del lugar del accidente. Archivo EFE/ Chema Moya

La jueza instructora del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ocurrido el pasado 28 de octubre ha acordado la prórroga, por un mes, del secreto de sumario del procedimiento judicial que investiga el siniestro, con el fin de proteger el resultado de las pesquisas.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado este jueves un auto por el que se acuerda la prórroga del secreto de sumario que afecta a la totalidad del procedimiento judicial abierto en el que se investiga el accidente ferroviario de Urda.

La prórroga, solicitada por el Ministerio Fiscal y que se extenderá por tiempo de un mes, hasta el próximo 28 de diciembre, tiene como objetivo salvaguardar el resultado de la investigación judicial.

Según expone la jueza instructora, a fecha de hoy subsisten los motivos originales que dieron lugar a la declaración del secreto de sumario, acordada el pasado 28 de octubre, día en el que ocurrió el accidente, por lo que se acuerda dicha prórroga, sin perjuicio de nuevas prórrogas o, en su caso, el alzamiento de la medida.

La jueza levanta las restricciones de acceso y grabación en la zona del accidente

En otra resolución, una providencia fechada también este 26 de noviembre, la jueza instructora deja sin efecto las medidas acordadas el 28 de octubre, y relativas a la prohibición de acceso de terceras personas a la zona donde se produjo el accidente ferroviario así como la prohibición de toma y difusión de imágenes de la zona afectada.

El siniestro sucedió el 28 de octubre cuando un tren que circulaba por la vía Madrid-Sevilla colisionó con otro que se encontraba parado a la altura de Urda, lo que provocó la muerte de 69 personas.