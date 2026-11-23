El motorista, tras el disparo, sufrió heridas de consideración en una pierna y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Canarias

Imagen de archivo de la Policía Local de La Laguna

Un motorista ha recibido este lunes un disparo con un arma de aire comprimido que le ha causado lesiones de consideración en una pierna. El suceso ocurrió cuando circulaba por las inmediaciones de una gasolinera en Bajamar, en el municipio de La Laguna, según han informado fuentes de la Policía Local.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Canarias tras recibir una primera asistencia sanitaria en el lugar de los hechos. Hasta la zona también se desplazaron agentes de la Policía Científica para investigar lo ocurrido.

El suceso está bajo investigación, señala la Policía Local. Fue en la tarde del lunes cuando recibieron el aviso de lo que parecía ser un disparo o detonación.

Al llegar al lugar de los hechos, una patrulla de la Policía Local se encontró al motorista herido en una pierna, por lo que se requirió la presencia de personal sanitario de urgencia.