El herido presentó varios traumatismos de pronóstico moderado, por lo que fue estabilizado y trasladado en la ambulancia a Hospiten Sur

Un ciclista de 61 años resultó herido moderado sobre las 12.15 horas de este domingo al sufrir una caída en la TF-436. En concreto, dentro del municipio de Buenavista del Norte (Tenerife).

Imagen archivo RTVC.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC) con una ambulancia sanitarizada.

De esta manera, el personal sanitario asistió al herido que presentó varios traumatismos de pronóstico moderado. Por tanto, se le estabilizó y trasladó en la ambulancia a Hospiten Sur.