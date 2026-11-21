El herido recibió asistencia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria

Un motorista de 30 años resultó herido moderado sobre las 11.50 horas de este sábado al sufrir una caída en la TF-24, dentro del municipio de La Orotava (Tenerife).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el hombre presentó un traumatismo en miembro superior de pronóstico moderado. Por tanto, le asistió el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente.