Una vez en el lugar, el personal sanitario asistió al motorista, que sufrió traumatismos de carácter grave, por lo que se le trasladó al Hospital Insular de Gran Canaria

Una vez en el lugar, el personal sanitario asistió al afectado, que sufrió varios traumatismos de carácter grave, por lo que fue estabilizado y trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Imagen archivo RTVC.

Un motorista ha resultado herido grave al chocar sobre las 14.00 horas de este domingo con un turismo en la GC-60, pasando Ayacata y dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

El el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, ha explicado que tras recibirse la alerta se decidió activar un helicóptero medicalizado. Así como, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Bomberos de San Bartolomé

Una vez en el lugar, el personal sanitario asistió al motorista, que sufrió varios traumatismos de carácter grave. Por tanto, se le estabilizó y trasladó al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, bomberos de San Bartolomé de Tirajana que aseguraron la toma de tierra y despegue del helicóptero en el campo de fútbol de Tunte y colaboraron con el resto de intervinientes.

Finalmente agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente.