Las infecciones respiratorias agudas en Canarias se sitúan en 909,7 casos por 100.00 habitantes

Los hospitales canarios notan un aumento considerable en la presión asistencial

La incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en Canarias se sitúan en 909,7 casos por 100.00 habitantes en la semana actual, según los informes autonómicos sanitarios.

Pico epidémico de la gripe. Imagen de recurso Freepik

En relación con ello, el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Javier Millán, advirtió de que la confluencia de la gripe A, el virus respiratorio sincitial (VRS) y las descompensaciones de pacientes crónicos está provocando un notable aumento de la presión asistencial.

Repunte de los casos diagosticados

«Estamos ya en una situación muy compleja en muchos servicios de urgencias, con salas de espera saturadas, largas demoras y pacientes pendientes de cama de hospitalización», alertó Millán, quien insistió en la necesidad de activar de forma urgente planes de contingencia, reforzar las plantillas y garantizar la disponibilidad de camas para evitar el colapso del sistema.

En este contexto, la Sociedad indica que España ya sobrepasa el umbral epidémico, con un claro predominio de la gripe A y un incremento sostenido tanto de los casos diagnosticados como de los ingresos hospitalarios.

«En la última semana prácticamente se ha duplicado la tasa de infecciones por virus respiratorios, situándose ya a nivel nacional en torno a los 700 casos por cada 100.000 habitantes, y superando los 1.000 casos en muchas comunidades autónomas», destacó Millán.

Por otro lado, en Canarias, en la semana actual, a nivel sindrómico, la tasa de incidencia de IRAs se situó en 909,7 casos por 100.000 habitantes. También, durante la semana previa, el registro era aún mayor con 926,4 casos por cada 100.000 habitantes.