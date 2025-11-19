ES NOTICIA

El incendio en una infravivienda en Tenerife destapa la situación en la que viven trabajadores de zonas turísticas

Empresarios de zonas turísticas piden soluciones y no entienden cómo se permite alquilar en condiciones precarias

La situación en la que viven los afectados por el incendio de Los Cristianos no es excepcional. Son muchos los trabajadores que viven en casas indignas en el municipio de Arona. Empresarios de la zona también piden solucione y no entienden cómo se permite alquilar esos lugares. Señalan, también, a la proliferación de caravanas que se han convertido en hogares.

Recurrir a infraviviendas para dormir bajo techo es la única opción que les queda a muchos trabajadores del sur de Tenerife. Es el caso de Laura: es camarera y vive en una habitación en este edificio de Los Cristianos. Pese a tener un buen sueldo, sus condiciones no son las mejores. una situación que, según denuncian los empresarios, se repite en otros inmuebles de Arona y más municipios

El incendio en una infravivienda en Tenerife destapa la situación en la que viven trabajadores de zonas turísticas. RTVC.
El Ayuntamiento de Arona, por su parte, afirma que está trabajando para analizar la situación de este inmueble. Pero este edificio no es el único caso porque en el parking hay quienes llegan a pagar 700 euros al mes por el alquiler de una caravana y quienes viven en casetas de campaña, consecuencia de la emergencia habitacional que existe en la isla de Tenerife.

