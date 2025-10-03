Las jornadas, que celebran su segunda edición, se desarrollarán en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife

El Instituto Canario de Igualdad imparte formación sobre acoso laboral y violencia de género en el trabajo. Imagen de Archivo

El Instituto Canario de Igualdad (ICI), entidad del Gobierno de Canarias, impartirá formación sobre el acoso laboral y la violencia de género en el trabajo a través de la segunda edición de las jornadas Protocolo de acoso y violencia de género en la era digital: hacia entornos laborales seguros

La formación se desarrollará próximamente en Fuerteventura (17 de octubre), Gran Canaria (6 de noviembre) y Tenerife (1 de diciembre), tras haberse realizado ya en Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro con la participación de más de medio centenar de personas.

Como explican desde el Ejecutivo, el objetivo de las jornadas es mejorar el conocimiento de los protocolos de actuación ante situaciones de acoso laboral en el ámbito del trabajo y formar en estos aspectos al personal y equipos directivos de las empresas, sindicatos, asociaciones, organizaciones y las personas interesadas.

Abordar los retos digitales

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito, explica que “se trata de la segunda edición de las jornadas que organizamos en Canarias para profundizar en los factores que influyen en el acoso laboral. En esta edición el objetivo va más allá y aborda las nuevas formas de violencia que están aumentado con la introducción de las nuevas tecnologías en el trabajo, por lo que se analizará cómo los protocolos deben evolucionar para abordar los retos del entorno digital, los peligros del ciberacoso y cómo las herramientas tecnológicas también pueden utilizarse para prevenir la violencia de género”.

Las ponencias corren a cargo de la Jueza experta en violencia de género, María Auxiliadora Díaz Velázquez, junto al abogado, graduado Social y auditor sociolaboral especialista en igualdad, Pablo Hurtado Zamorano.

Inscripción

Así, la formación tiene un enfoque práctico y orientado hacia soluciones efectivas y está dirigida a empresas, sindicatos, organizaciones públicas y privadas de diversos ámbitos, asociaciones empresariales y público en general.