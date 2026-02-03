El vicepresidente Manuel Domínguez anuncia medidas contra la competencia desleal y garantiza la financiación de un transporte adaptado para jóvenes con discapacidad del municipio

El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, visitó este martes Puerto de la Cruz para ratificar el apoyo firme del Ejecutivo autonómico al tejido comercial y social. Junto al alcalde, Leopoldo Afonso, y el director general de Comercio, David Mille, Domínguez analizó los desafíos que afrontan los autónomos y pequeñas empresas de la ciudad turística.

Declaraciones: Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias

Durante la jornada, el vicepresidente recorrió puntos clave de la economía local para escuchar las demandas de los profesionales. Domínguez centró gran parte de su intervención en la defensa de la legalidad, subrayando que la administración debe proteger a los comerciantes que cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales frente a prácticas irregulares que dañan la economía.

Frente común contra la venta irregular

El vicepresidente abordó con dureza el fenómeno de la venta ambulante no autorizada, una actividad que genera competencia desleal y alimenta la economía sumergida. En este contexto, Domínguez fue tajante: “Hemos abordado asuntos de mucha importancia para el comercio local, como el problema de la venta ambulante. Vamos a ayudar, junto al Cabildo de Tenerife, a los municipios que se están viendo afectados por este fenómeno. No podemos permitir una imagen en la que no se compita en igualdad de condiciones”.

El compromiso del Gobierno regional busca equilibrar la balanza para quienes sostienen el empleo en las islas. El consejero recordó que los empresarios pagan impuestos y alquileres, por lo que merecen un respaldo institucional sólido. “Los comerciantes necesitan el respaldo de las administraciones y el Gobierno de Canarias va a dárselo”, sentenció el mandatario durante su recorrido por la Zona Comercial Abierta.

Visita de Manuel Domínguez a Puerto de la Cruz | Gobierno de Canarias

Nuevas inversiones y alivio fiscal

La estrategia del Ejecutivo no solo contempla la vigilancia, sino también el estímulo económico directo. Domínguez recordó que el Plan de Respaldo al Autónomo ya ofrece herramientas como la cuota cero, una medida que tendrá continuidad con nuevas acciones. Además, el Gobierno regional estudiará la financiación de campañas de dinamización y la mejora de infraestructuras comerciales, siempre que el consistorio presente proyectos técnicos definidos.

El alcalde, Leopoldo Afonso, agradeció la presencia de los responsables autonómicos, señalando que estas visitas se traducen en inversión real y compromiso claro para el futuro del municipio. La coordinación entre ambas instituciones resulta vital para modernizar el Mercado Municipal, uno de los corazones económicos y sociales de la ciudad que también formó parte de la agenda oficial.

Compromiso con el Tercer Sector

Más allá de las cifras macroeconómicas, la visita dejó otros titulares, como la adquisición de un vehículo adaptado para la Asociación Asmipuerto. Esta subvención, gestionada a través de la Vicepresidencia, facilitará el traslado de jóvenes con discapacidad a sus centros de formación y actividades. “Ayudar a Asmipuerto con la compra de este transporte adaptado es una satisfacción porque permitirá que aquellos que quieran seguir formándose y participando en actividades puedan hacerlo en mejores condiciones”, explicó Domínguez.

Este avance social consolida la colaboración estratégica entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, enfocada en mejorar la calidad de vida de los portuenses. La jornada concluyó con el compromiso de mantener una hoja de ruta compartida que garantice un comercio local fuerte, competitivo y, sobre todo, sostenible.