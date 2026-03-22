El primero de los hechos tuvo lugar el 18 de marzo de 2026, cuando los agentes dieron el alto a los jóvenes del vehículo al observar anomalías externas del vehículo

Agentes de la Policía Local de Arrecife han interceptado recientemente a dos conductores investigados como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial al circular por el municipio privados del permiso de conducir por pérdida de puntos.

Imagen archivo RTVC.

El primero de los hechos tuvo lugar el 18 de marzo de 2026, sobre las 21:00 horas, cuando los agentes dieron el alto a un vehículo que presentaba anomalías externas. Tras identificar a su conductor, de 24 años de edad, y realizar las comprobaciones oportunas, se comprobó que existía una pérdida de vigencia de su permiso de conducción por pérdida total de puntos.

Desarrollo de los hechos

Por otro lado, el día 19 de marzo de 2026, sobre las 18:10 horas, mientras los agentes realizaban labores propias de su cargo, observaron un vehículo circulando por la calle Iguazú, cuyo conductor era conocido por perder el derecho a conducir.

Tras darle el alto en la calle Tenderete, se procedió a la identificación del conductor, de 26 años, constatándose que existía una pérdida de vigencia en vigor de su permiso de conducción, por pérdida total de puntos.