En el operativo de la Policía Nacional fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer y se incautaron 11 kilos de cocaína, 10.000 euros y cuatro vehículos

Vídeo RTVC.

Agentes de la Policía Nacional de Arrecife, han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer de entre 40 y 48 años de edad. Todos ellos con antecedentes policiales, como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, al dedicarse a la distribución de cocaína en la isla.

La investigación se inició a comienzos de enero del presente año, cuando los agentes recibieron una información anónima que alertaba de la presencia en la capital de uno de los principales distribuidores de cocaína en Lanzarote. En dicha información se relacionaba al investigado con una actuación policial anterior llevada a cabo en mayo de 2025. En ella fue detenido un individuo mientras transportaba cuatro kilogramos de cocaína y uno de heroína.



Los agentes encargados de la investigación, establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento sobre el investigado. Pudieron comprobar cómo este mantenía contacto con numerosas personas relacionadas con el tráfico de drogas.

La mañana de los hechos se recibió una nueva comunicación telefónica anónima alertando de que ese mismo día el investigado iba a abastecerse de una importante partida de cocaína. Por ello los agentes intensificaron la vigilancia sobre su domicilio. Los investigadores observaron como el sospechoso abandonaba la vivienda. Y realizaba un trayecto en el vehículo de un tercero, adoptando diversas medidas de seguridad mientras circulaban.

Intervención policial

Al poco tiempo regresaron nuevamente al domicilio. Pero esta vez el investigado portaba un bolso pesado, momento en el que fue interceptado por los agentes, que al inspeccionar el interior del mismo localizaron seis ladrillos de cocaína con un peso aproximado de siete kilogramos.

En el operativo de la Policía Nacional fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer y se incautaron 11 kilos de cocaína. 10.000 euros y cuatro vehículos.

Tras la incautación de la sustancia estupefaciente, se solicitaron tres mandamientos judiciales de entrada y registro para dos viviendas y un local comercial vinculados a los investigados.

Como resultado de los registros, se intervinieron 11 kilogramos de cocaína, 10.000 euros en efectivo y cuatro vehículos. Uno de ellos un BMW de alta gama, en el que los agentes localizaron parte de la droga en un habitáculo oculto.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Se decretó el inmediato ingreso en prisión para dos de ellos.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora. Facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.