El pasajero carecía de documentación sanitaria y aduanera que le permitiera transportar medicamentos y superaba ampliamente la cantidad máxima permitida por persona

Intervenidas más de 20.000 dosis de medicamentos en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto Tenerife Norte.

Funcionarios de la Aduana de la Agencia Tributaria, junto a agentes de la Guardia Civil, han intervenido un total de 20.477 dosis de diferentes medicamentos del equipaje facturado por un pasajero de 77 años, vecino de La Laguna, que se disponía a tomar un vuelo con destino a Madrid en conexión con otro vuelo con destino final en un país de fuera de la Unión Europea.

Los medicamentos estaban repartidos entre los cinco bultos facturados del pasajero. Los detectaron agentes de la Guardia Civil mediante radioscopia. El pasajero carecía de documentación sanitaria y aduanera que amparara su tenencia, superando ampliamente la cantidad máxima permitida por persona.

Obligatoriedad de receta o justificante médico

En el caso del transporte de medicamentos dentro y fuera de la Unión Europea para su uso/consumo por pasajero en su viaje de ida, estancia y vuelta, se recomienda llevar los medicamentos en su envase original, donde se observe la denominación del producto y acompañados de la receta o justificante médico. Además, se aconseja contactar con la embajada o consulado del país de destino para confirmar los requisitos de entrada de medicamentos.

El uso responsable de los medicamentos siguiendo los controles sanitarios correspondientes, así como su venta, transporte y distribución sin una trazabilidad y control de las autoridades sanitarias, pueden derivar en problemas graves de salud También en el incumplimiento de la normativa específica que regula esta materia y que podría conllevar sanciones administrativas o penales.

Los medicamentos han sido puestos a disposición del Administrador de Aduanas del aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.