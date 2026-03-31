La Guardia Civil no descarta más detenciones puesto que la investigación de este robo continúa abierta

Cuatro detenidos por robar dinero de máquinas expendedoras en el parque del Drago de Icod, en Tenerife.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas que presuntamente robaron el dinero de las máquinas expendedoras del parque del Drago de Icod de los Vinos, en Tenerife. Además ocasionaron daños en las puertas para acceder de noche al recinto.

Mientras prestaban servicio de noche los agentes recibieron un aviso de que se estaba cometiendo un posible robo en el interior del parque del Drago de Icod de los Vinos. Una vez en el lugar localizaron a varias personas en su interior y detuvieron a dos en el momento, mientras los demás abandonaron el lugar.

Tras iniciar la investigación, los agentes consiguieron identificar a otras dos personas. Presuntamente participaron en el hecho delictivo. De las localizó y se las detuvo.

Daños e las puertas de acceso

Al parecer los presuntos autores de estos hechos sustrajeron el dinero de las máquinas expendedoras y provocaron daños en las puertas para acceder al recinto así como en la citada maquinaria, que forzaron para sustraer el dinero de su interior.

Hasta el momento se han podido recuperar más de 200 euros y la Guardia Civil señala que la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Los detenidos, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.