El Rocasa Gran Canaria cierra la liga regular como local con el objetivo ineludible de imponerse al BM Morvedre

Rocasa Gran Canaria busca la victoria ante BM Morvedre en la penúltima jornada / Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria regresa al Antonio Moreno para volver a sumar de dos en dos, tras las derrotas consecutivas sufridas a domicilio en las dos últimas citas, ante el Elda Prestigio y el Mecalia Atlético Guardés. En la penúltima jornada de la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola y el último partido como local.

Las jugadoras que adiestra Dejan Ojeda se han conjurado para volver a ganar, reforzar la segunda plaza y seguir metiendo presión al líder con el aliento de la afición teldense como principal estímulo. Ante un BM Morvedre que se prepara para disputar el play-out y al que ya derrotó en el pabellón René Marigil en diciembre del año pasado (17-28).

Dos jugadoras del plata, en la lista

La presencia de las jugadoras del filial, la extremo izquierda, Yanire Torres, y la portera, Aleida Afonso, se convierte en la gran novedad de la lista de convocadas para medirse al cuadro valenciano.

La dinámica negativa de los dos compromisos recientes apenas inquieta a un entrenador que tiene claro que, para retomar el pulso a la competición, es necesario actuar con normalidad: “El comportamiento y la manera de afrontar este tramo de derrotas es exactamente igual que el que tuvimos cuando perdimos dos encuentros seguidos en la primera vuelta, contra Beti Onak y Málaga, que sabíamos que podían llegar y más fuera de casa y ante dos equipos muy competitivos. Sabemos que en esta Liga tan igualada, cualquier equipo puede ganar en cualquier momento y no hay que alarmarse”.

“Son dos derrotas que duelen, pero la solución es la misma para lo que resta de temporada: seguir trabajando, confiar en el esfuerzo que estamos derrochando y en el mensaje de que no podemos negociar con nada ni con nadie y eso el equipo lo sabe y lo va a poner en práctica para volver a sumar los dos puntos”, añadió el técnico de Telde.

En relación al rival y a las claves para ganar en casa antes de encarar el comienzo de los playoff por el título, Ojeda advirtió que “afrontamos un partido trampa contra un equipo que está en puestos de play-out, que tiene un buen banquillo, veteranas de calidad y jóvenes con desparpajo y que vendrá a Telde a coger buenas sensaciones y a intentar arrebatarnos la victoria. Para sumar el triunfo tenemos que volver al acierto en ataque, reducir el número de pérdidas y saber que tenemos la suficiente calidad técnica, individual y colectiva, para recuperar la eficacia que no hemos mostrado en anteriores partidos”.

Un rival peligroso y con una ex del Rocasa

El BM Morvedre está instalado en la 12ª posición, solo por delante del Zonzamas Plus Car Lanzarote y del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife, con trece puntos. Luego de 6 triunfos, un empate, el de la pasada jornada en casa ante el Atticgo Elche, y 17 derrotas.

El bloque dirigido por Cristina Cabezas ha ganado un partido de los últimos cinco envites y tiene en la almeriense Rebeca López, ex del Rocasa, y la malagueña María Pérez, máxima goleadora del equipo, a dos de sus jugadoras más destacadas.

El partido entre el Rocasa Gran Canaria y el BM Morvedre, correspondiente a la 25ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, se disputará mañana sábado, 04 de abril, a las 18:00 horas en el pabellón insular Antonio Moreno.