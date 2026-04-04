Buscan a Moisés Ernesto, desaparecido este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
El joven Moisés Ernesto mide 1.70, presenta complexión normal, tiene el pelo castaño y los ojos marrones

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido un aviso de ayuda para tratar de localizar a Moisés Ernesto. Se trata de un joven de 24 años desaparecido este viernes en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la descripción facilitada, mide 1.70, presenta complexión normal, tiene el pelo castaño y los ojos marrones, y la última vez que fue visto portaba un chándal, cazadora y gorro de color negro.

El colectivo pide que, ante cualquier información, se contacte con 868 286 726 o con info@sosdesaparecidos.es

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Alfredo González y Cristian Sánchez, campeones de la Copa España de clase Snipe en Murcia

2-1 | La UD Las Palmas gana tras remontar al SD Huesca

Juan José Millás, Máximo Huertas y Elisabet Benavent, protagonistas de la ‘IV Fiera del Libro’ de Lanzarote

Jefe de NASA: Ya no seremos pasivos ni aceptaremos retrasos o sobrecostes rumbo a la Luna

Dos afectados tras declararse un incendio en una vivienda de Santa Cruz de La Palma