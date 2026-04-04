La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido un aviso de ayuda para tratar de localizar a Moisés Ernesto. Se trata de un joven de 24 años desaparecido este viernes en Las Palmas de Gran Canaria.
Según la descripción facilitada, mide 1.70, presenta complexión normal, tiene el pelo castaño y los ojos marrones, y la última vez que fue visto portaba un chándal, cazadora y gorro de color negro.
El colectivo pide que, ante cualquier información, se contacte con 868 286 726 o con info@sosdesaparecidos.es