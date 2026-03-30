CD Tenerife vs CP Cacereño | J31 Primera Federación 25-26

CD Tenerife vs CP Cacereño. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 4 de abril. Partido correspondiente a la J31 de la Primera Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Tenerife y CP Cacereño se enfrentan este sábado 4 de abril, a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 31 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs CP Cacereño | J31 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar 0-0 en su visita al CF Talavera. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 10 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando una campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el CP Cacereño se encuentra en puestos de descenso. El equipo ha ganado seis partidos, habiendo empatado doce y perdido once encuentros.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife y CP Cacereño

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 64 puntos, diez por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el CP Cacereño ocupa la decimoctava posición de la tabla. El conjunto extremeño se encuentra con 30 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y CP Cacereño

El CD Tenerife y el CP Cacereño se han enfrentado solamente una vez y el partido acabo en empate por 0-0. El equipo canario ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado los cuatro.

Por su parte, el equipo cacereño llega al encuentro habiendo empatado tres de sus últimos cinco partidos y perdido los otros dos.

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